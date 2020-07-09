Ритуал крещения детей Мандеев у реки Карун

Ученые этой религии совершили первое крещение для семи детей-мандеев в четверг на реке Карун в Ахвазе. В религии Мандеи, когда ребенок рождается, нужно креститься через месяц после рождения, и сегодня эти дети, которые не смогли совершить это из-за короанвируса, сегодня крестились.