Ученые этой религии совершили первое крещение для семи детей-мандеев в четверг на реке Карун в Ахвазе. В религии Мандеи, когда ребенок рождается, нужно креститься через месяц после рождения, и сегодня эти дети, которые не смогли совершить это из-за короанвируса, сегодня крестились.
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Ритуал крещения детей Мандеев у реки Карун
Ученые этой религии совершили первое крещение для семи детей-мандеев в четверг на реке Карун…
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