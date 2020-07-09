9 июл. 2020 г., 10:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83849585
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Туристический комплекс «Крыша Тебриза»

Гора Сорхаб, или «Эйнали Даги», - это совокупность высоких гор, долин и красных холмов. Эта гора с видом на город Тебриз расположена в северной части города. Его высота в самой высокой точке составляет 1960 м над уровнем моря. Эйнали Даги является одним из крупнейших променадов в провинции Восточный Азербаджан и считается «крышей» Тебриза.

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