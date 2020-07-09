Туристический комплекс «Крыша Тебриза»

Гора Сорхаб, или «Эйнали Даги», - это совокупность высоких гор, долин и красных холмов. Эта гора с видом на город Тебриз расположена в северной части города. Его высота в самой высокой точке составляет 1960 м над уровнем моря. Эйнали Даги является одним из крупнейших променадов в провинции Восточный Азербаджан и считается «крышей» Тебриза.