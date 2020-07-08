8 июл. 2020 г., 13:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83848721
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Пчеловодство в иранском Ардебиле

Пчеловоды вывозят ранней весной пчел в предгорья и горы Сабалан в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана. Иран занимает третье место в мире по объему производства меда.

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