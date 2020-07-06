6 июл. 2020 г., 18:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83846591
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Историческая мечеть «Хадж Реза» в Ширазе

Архитектура и связанные с ней украшения от цвета плиток до формы арок в мечети «Хадж Реза» впечатляет каждого посетителя.

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