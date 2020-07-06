6 июл. 2020 г., 17:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83846542
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Церемония представления транспортного аналога «Ильюшин»

В понедельник, 6 июля, на торжественной церемонии в Тегеране представлен транспортный аналог самолета «Ильюшин» с участием командующего ВВС Ирана бригадного генерала Азиза Насирзаде и заместителя главнокомандующего армией Ирана бригадного генерал Мохаммада Хоссейна Дадраса.

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