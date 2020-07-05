Тасканебафи в иранском Голестане

Тесканебафи – это ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и ёмкостей различного назначения, таких как короба, корзины, вазы и др., мебели (столы, стулья, сундуки, колыбели) и др. Под лозой подразумевается любой природный материал растительного происхождения, способный при определённой обработке с лёгкостью гнуться, а в обычных условиях держать форму.