5 июл. 2020 г., 21:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83845480
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Тасканебафи в иранском Голестане

Тесканебафи – это ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и ёмкостей различного назначения, таких как короба, корзины, вазы и др., мебели (столы, стулья, сундуки, колыбели) и др. Под лозой подразумевается любой природный материал растительного происхождения, способный при определённой обработке с лёгкостью гнуться, а в обычных условиях держать форму.

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