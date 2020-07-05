Удивительная туристическая деревня Астара, которая в это время года принимала туристов из разных уголков страны, испытывает уединенные дни из-за распространенности коронавируса.
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Иранский школьник занял первое место в Международном конкурсе живописи «Коронавирус»
Андимешк, 5 июля, ИРНА - Иранский школьник Тиам Рахманнежад занял первое место в конкурсе живописи…
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Тасканебафи в иранском Голестане
Тесканебафи – это ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и ёмкостей…
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Более 90% электрооборудования Ирана производится в стране
Тегеран, 5 июля, ИРНА – Пресс-секретарь электроэнергетической отрасли Ирана Мостафа Раджаби…
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Производить более четверти электроэнергии в Иране без использования ископаемого топлива
Тегеран, 5 июля, ИРНА - В прошлом году благодаря усилиям правительства более четверти электроэнергии…
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Динамичная дипломатия Зарифа, на этот раз в форме «Средиземноморского диалога»
Тегеран, 5 июля, ИРНА - Виртуальная встреча по Средиземноморскому диалогу (MED2020) состоится…
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Туристическая деревня Хейран в Астаре
Удивительная туристическая деревня Астара, которая в это время года принимала туристов из разных…
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В Иране за сутки умерли 163 пациента с коронавирусом
Тегеран, 5 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 240438, летальных…
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Объем экспорта продукций инновационных предприятий Ирана составил 741 млн. долларов в прошлом году
Тегеран, 5 июля, ИРНА – Объем экспорта продукций 350 инновационных предприятий Ирана составил…
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Объем ненефтяного экспорта Ирана достигнет 41 млрд. долларов в этом году
Тегеран, 5 июля, ИРНА – Несмотря на распространение коронавируса и односторонние санкции в…
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Рухани: заговор врагов с целью уничтожения экономики Ирана не сработает
Тегеран, 5 июля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани назвал повышение цены на валюту, монеты…
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