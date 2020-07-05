5 июл. 2020 г., 14:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83845096
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Туристическая деревня Хейран в Астаре

Удивительная туристическая деревня Астара, которая в это время года принимала туристов из разных уголков страны, испытывает уединенные дни из-за распространенности коронавируса.

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