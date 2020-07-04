4 июл. 2020 г., 23:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83844297
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Иранская девушка-Детейлер

33-летняя иранка Марьям Рухани родом из сели Агмазар в провинции Северный Хорасан занимается детейлингом в Тегеране. Детейлинг автомобилей относится к детальной чистке автомобилей внутри и снаружи, включает полировку, покрытие защитным составом и другие дополнительные услуги.

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