Иранская девушка-Детейлер

33-летняя иранка Марьям Рухани родом из сели Агмазар в провинции Северный Хорасан занимается детейлингом в Тегеране. Детейлинг автомобилей относится к детальной чистке автомобилей внутри и снаружи, включает полировку, покрытие защитным составом и другие дополнительные услуги.