33-летняя иранка Марьям Рухани родом из сели Агмазар в провинции Северный Хорасан занимается детейлингом в Тегеране. Детейлинг автомобилей относится к детальной чистке автомобилей внутри и снаружи, включает полировку, покрытие защитным составом и другие дополнительные услуги.
-
Зариф: Тегеран шесть раз пытался запустить механизм разрешения споров по СВПД
Тегеран, 5 июля. ИРНА — Иран шесть раз пыталась запустить механизм разрешения споров в рамках…
-
Музей зилу в городе Мейбод
Зилу — вид напольного покрытия, которое сделано из хлопковой нити и без ворса.
-
Иранская девушка-Детейлер
33-летняя иранка Марьям Рухани родом из сели Агмазар в провинции Северный Хорасан занимается…
-
МИД призвал решать все вопросы по СВПД в рамках Совместной комиссии
Москва, 4 июля. ИРНА — Москва призывает партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий…
-
Фильм иранского режиссера покажут на международных фестивалях
Тегеран, 4 июля. ИРНА — Картина иранского режиссера будет представлена на 4 кинофестиваля в…
-
Сегодня отмечается 38-я годовщина со дня исчезновения иранских дипломатов в Ливане
4 июля. ИРНА — Уже прошло 38 лет со дня исчезновения четверо иранских дипломатов, похищенных…
-
Министерство кооперации Ирана и ЮНИСЕФ обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19
Тегеран, 4 июля. ИРНА — Министерство кооперации, труда и социального обеспечения Исламской…
-
Спортсмен из Ирана завоевал золото на онлайн-турнира по тхэквондо
Тегеран, 4 июля. ИРНА — На первом международном онлайн-турнире по тхэквондо иранский тхэквондист…
-
Иранские фильмы покажут на фестивалях в США и Болгарии
Тегеран, 4 июля. ИРНА — два иранских фильма примут участие в различных кинофестивалях в США…
-
Иран занимает первое место в западной части Индийского океана по объему морского рыболовства
Тегеран, 4 июля. ИРНА — В 1398 иранском календарном году (21 марта 2019 г. – 20 марта 2020…
Your Comment