4 июл. 2020 г., 10:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83843300
1 Persons

Сбор урожая персиков в городе Саман

В садах города Саман в провинции Чехармехаль и Бахтиария начался сбор урожая персиков.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 5 =