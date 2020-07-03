3 июл. 2020 г., 18:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83842954
0 Persons

Полеты на параплане над равнинами Минудашт

Одним из самых популярных и красивых мест для полетов на параплане в Иране является город Минудашт. Здесь наблюдаются все требуемые условия в отношении климата и других особенностей для полетов на параплане.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 9 =