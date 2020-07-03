Одним из самых популярных и красивых мест для полетов на параплане в Иране является город Минудашт. Здесь наблюдаются все требуемые условия в отношении климата и других особенностей для полетов на параплане.
-
МИД Ирана: иранские дипломаты, похищенные в 1982 году находятся в израильской тюрьме
Тегеран, 3 июля. ИРНА — Факты свидетельствуют о том, что похищенные в Ливане четверо иранских…
-
Зариф направил в ЕС письмо об случаях несоблюдения евротройкой СВПД
Тегеран, 3 июля. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил представителю ЕС по…
-
Иран не поддастся давлению и запугиванию
Тегеран, 3 июля. ИРНА — За 40 лет своего существования Исламская Республика Иран показала,…
-
Полеты на параплане над равнинами Минудашт
Одним из самых популярных и красивых мест для полетов на параплане в Иране является город Минудашт.…
-
В Иране сэкономили $60 млн. благодаря установке двух СПБУ
Благодаря установке самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) Sahar-I и Sahar-II на точках…
-
Музей исторических сосудов открылся в Рамсарском мраморном дворце
Музей исторических сосудов был открыт в мраморном дворце в городе Рамсар на севере Ирана, в…
-
Иранский футболист признан лучшим бомбардиром Азии на ЧМ
Самым красивым голом Азиатских сборных в истории чемпионатов мира признан мяч, забытый иранским…
-
В Иране за сутки умерли 154 пациента с коронавирусом
Тегеран, 3 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 235 429,…
-
Сурен Папикян с новоназначенным послом Ирана обсудил перспективы совместных программ
Тегеран, 3 июля. ИРНА — Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян 2…
-
Постпред Ирана при ООН заявил о необходимости отмены санкций для противодействия COVID-19
Тегеран, 3 июля. ИРНА — Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи…
Your Comment