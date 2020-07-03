3 июл. 2020 г., 18:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83842931
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Музей исторических сосудов открылся в Рамсарском мраморном дворце

Музей исторических сосудов был открыт в мраморном дворце в городе Рамсар на севере Ирана, в музее представлены различные работы, возраст которых составляет около 3000 лет.

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