1 июл. 2020 г., 22:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83841539
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Ковроткачество иранском Гонбад-е Кабусе

Плетение шелковых ковров ручной работы - одно из оригинальных иранских видов искусства, которое делается во многих частях страны.

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