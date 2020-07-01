1 июл. 2020 г., 22:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83841530
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Виртуальная встреча глав стран-гарантов Астанинского процесса

Внеочередной саммит лидеров Астанинского процесса состоялся сегодня в среду в Исламской Республике Иран.

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