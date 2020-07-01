journalistسیده مریم یوسفی
1 июл. 2020 г., 14:17
News Code: 83840940
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Скалолазание на высотах Эйнали

Горный парк Эйнали расположен на севере города Тебриз.

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