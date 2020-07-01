1 июл. 2020 г., 09:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83840366
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Пожар и взрыв в медицинской клинике Сина в Тегеране

В результате повзрывав погибли 19 человек и 14 стали ранеными. Противопожарные операции длились около двух часов, и пожарные не позволили распространить огонь на близлежащие здания. Причина аварии выясняется.

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