30 июн. 2020 г., 19:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83839936
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Прекрасная природа Загроса в предгорьях Дены

Загрос - горная цепь, расположенная на западе к юго-западу от Ирана, самые высокие вершины которой - Дена (4409 метров), и она покрыта снегом круглый год.

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