27 июн. 2020 г., 12:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83835499
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Район Шадях

Шадях был одним из самых известных районов древнего города Нейшабур, который был заселен с начала третьего века нашей эры и имел особое значение до 669 по лунному календарю, когда землетрясение потрясло его.

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