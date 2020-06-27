Шадях был одним из самых известных районов древнего города Нейшабур, который был заселен с начала третьего века нашей эры и имел особое значение до 669 по лунному календарю, когда землетрясение потрясло его.
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Район Шадях
Шадях был одним из самых известных районов древнего города Нейшабур, который был заселен с…
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Иран обнаружил наибольшее количество наркотиков, несмотря на санкции США: постпред
Лондон, 27 июня, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях…
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