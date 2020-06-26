В пятницу в городе Боджнурд на северо-востоке Ирана прошли соревнования по конкуру с участием 10 спортсменов
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Посол Ирана обсудил с Рябковым действия США против Ирана
Москва, 27 июня. ИРНА — Посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудил по телефону с Замглавы МИД…
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Соревнования по конкуру в иранском Боджнурде
В пятницу в городе Боджнурд на северо-востоке Ирана прошли соревнования по конкуру с участием…
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Малоизвестные достопримечательности Аламута в Казвине
В городе Аламут на западе провинции Казвин вы можете посещать малоизвестные достопримечательности…
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Джалали и Вершинин обсудили ситуацию в Сирии
Москва, 26 июня. ИРНА — Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу обсудил…
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В Иране за сутки выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 217 724,…
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Иран производит 50% мирового горячебрикетированного железа
Тегеран, 26 июня. ИРНА — Несмотря на то, что Ирана находится под самыми жестокими санкциями,…
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Выставка «Отрывок из истории Джульфы" в Исфахане
Выставка «Отрывок из истории Джульфы" прошел в Ванском соборе, в районе Джульфа в Исфахане…
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Постпред Ирана при ООН прокомментировал проект резолюции США, продлевающей оружейного эмбарго против Ирана
Нью-Йорк, 26 июня. ИРНА — Положения резолюции, предоставленной США в Совбезе ООН о продлении…
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Жертв в результате взрыва резервуара с газом в Тегеране нет
Тегеран, 26 июня. ИРНА — Тегеран, 26 июня. ИРНА —Представитель министерства обороны Ирана Давуд…
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Водопад Зардлиме
Водопад Зардлиме, который расположен в Динаранском районе города Ардал в Чахармахале и Бахтиари,…
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