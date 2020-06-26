27 июн. 2020 г., 02:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83834921
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Соревнования по конкуру в иранском Боджнурде

В пятницу в городе Боджнурд на северо-востоке Ирана прошли соревнования по конкуру с участием 10 спортсменов

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