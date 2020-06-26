27 июн. 2020 г., 01:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83834918
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Малоизвестные достопримечательности Аламута в Казвине

В городе Аламут на западе провинции Казвин вы можете посещать малоизвестные достопримечательности и марсианские ландшафты.

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