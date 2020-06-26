Выставка «Отрывок из истории Джульфы" прошел в Ванском соборе, в районе Джульфа в Исфахане по случаю первой годовщины открытия антропологического музея армянского народа Ирана.
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В Иране за сутки выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 217 724,…
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Иран производит 50% мирового горячебрикетированного железа
Тегеран, 26 июня. ИРНА — Несмотря на то, что Ирана находится под самыми жестокими санкциями,…
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Выставка «Отрывок из истории Джульфы" в Исфахане
Выставка «Отрывок из истории Джульфы" прошел в Ванском соборе, в районе Джульфа в Исфахане…
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Постпред Ирана при ООН прокомментировал проект резолюции США, продлевающей оружейного эмбарго против Ирана
Нью-Йорк, 26 июня. ИРНА — Положения резолюции, предоставленной США в Совбезе ООН о продлении…
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Жертв в результате взрыва резервуара с газом в Тегеране нет
Тегеран, 26 июня. ИРНА — Тегеран, 26 июня. ИРНА —Представитель министерства обороны Ирана Давуд…
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Водопад Зардлиме
Водопад Зардлиме, который расположен в Динаранском районе города Ардал в Чахармахале и Бахтиари,…
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25-я Международная выставка строительной техники, аксессуаров и материалов в Тебризе
25-я Международная выставка машин, строительного оборудования и материалов и 23-я Международная…
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МИД: иранцы являются жертвами террористов, поддерживаемых Америкой
Тегеран, 26 июня, ИРНА - Представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави в ответ на…
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Иран выразил обеспокоенность по поводу нарушения США и Францией своих обязательств по СВПД
Лондон, 26 июня, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана в международных организациях…
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65 млн. иранцев в сроке Хасана Рухани получили доступ в Интернет
Тегеран, 25 июня, ИРНА - Важной политикой Министерства связи является рост рынка операторов…
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