26 июн. 2020 г., 13:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83834548
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Выставка «Отрывок из истории Джульфы" в Исфахане

Выставка «Отрывок из истории Джульфы" прошел в Ванском соборе, в районе Джульфа в Исфахане по случаю первой годовщины открытия антропологического музея армянского народа Ирана.

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