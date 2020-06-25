Водопад Зардлиме, который расположен в Динаранском районе города Ардал в Чахармахале и Бахтиари, является уникальным по своей высоте и ширине и считается одним из самых широких и красивых водопадов в Иране высотой 40 метров и шириной 65 метров.
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Водопад Зардлиме
Водопад Зардлиме, который расположен в Динаранском районе города Ардал в Чахармахале и Бахтиари,…
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