26 июн. 2020 г., 00:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83834322
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Водопад Зардлиме

Водопад Зардлиме, который расположен в Динаранском районе города Ардал в Чахармахале и Бахтиари, является уникальным по своей высоте и ширине и считается одним из самых широких и красивых водопадов в Иране высотой 40 метров и шириной 65 метров.

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