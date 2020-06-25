26 июн. 2020 г., 00:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83834319
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25-я Международная выставка строительной техники, аксессуаров и материалов в Тебризе

25-я Международная выставка машин, строительного оборудования и материалов и 23-я Международная выставка иранских систем отопления, охлаждения и вентиляции проходит в Тебризском международном выставочном центре.

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