25 июн. 2020 г., 12:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83833732
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Доставка 3 истребителей «Косар» в ВВС армии

Эти три истребителя «Косар» сегодня утром в присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных сил Амира Хатами и главнокомандующего Армией Исламской Республики Иран, генерал-майора Абдолрахима Мусави были доставлены.

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