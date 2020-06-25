Эти три истребителя «Косар» сегодня утром в присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных сил Амира Хатами и главнокомандующего Армией Исламской Республики Иран, генерал-майора Абдолрахима Мусави были доставлены.
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Санкции не могут остановить прогресс и развитие Ирана: Рухани
Тегеран, 25 июня, ИРНА - «Сегодня все иностранные компании, которые не помогли нам, а также…
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Доставка 3 истребителей «Косар» в ВВС армии
Эти три истребителя «Косар» сегодня утром в присутствии министра обороны и поддержки Вооруженных…
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Ирана Укрепляет позиции в энергетическом секторе путем реализации трех нефтяных проектов
Тегеран, 25 июня, ИРНА - Сегодня три важных нефтяных проекта, включая строительство нефтепровода…
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Министр обороны: можно построить все воздушные подсистемы страны
Тегеран, 25 июня, ИРНА - Министр обороны и поддержки Вооруженных сил генерал Амир Хатами подчеркнул,…
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Посол Ирана в Вене призвал устранить негативные последствия санкции в борьбе с наркотиками
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади…
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Послы пяти стран вручили верительные грамоты иранскому президенту
Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Пакистана,…
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Послы 5 стран вручили президенту Ирана верительные грамоты
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Новые послы Пакистана, КНДР, Болгарии, Венгрии и Никарагуа вручили…
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Иран — флагман глобальной борьбы с наркотиками
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Потеряв 3800 пограничников и военнослужащих, Иран является флагманом…
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Иран сообщил ИМО о давлении США на экипажи иранских судов
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Иран сообщил международные организации, в частности Международной…
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Санкции — это цена соблюдения Ираном прав человека
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Санкции — это цена стратегической политики Исламской Республики Иран,…
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