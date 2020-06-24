24 июн. 2020 г., 21:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83833187
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Послы пяти стран вручили верительные грамоты иранскому президенту

Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Пакистана, КНДР, Болгарии, Венгрии и Никарагуа в Иране.

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