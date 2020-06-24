Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Пакистана, КНДР, Болгарии, Венгрии и Никарагуа в Иране.
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Посол Ирана в Вене призвал устранить негативные последствия санкции в борьбе с наркотиками
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади…
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Послы пяти стран вручили верительные грамоты иранскому президенту
Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Пакистана,…
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Послы 5 стран вручили президенту Ирана верительные грамоты
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Новые послы Пакистана, КНДР, Болгарии, Венгрии и Никарагуа вручили…
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Иран — флагман глобальной борьбы с наркотиками
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Потеряв 3800 пограничников и военнослужащих, Иран является флагманом…
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Иран сообщил ИМО о давлении США на экипажи иранских судов
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Иран сообщил международные организации, в частности Международной…
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Санкции — это цена соблюдения Ираном прав человека
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Санкции — это цена стратегической политики Исламской Республики Иран,…
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В ближайшие три месяца генерирующая мощность тепловых электростанций Ирана увеличится на 1200 МВт
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Генерирующая мощность тепловых электростанций Ирана до 21 сентября…
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Иран подал заявку на проведение ЧМ по волейболу 2021 среди молодежных команд
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Исламская Республика Ирана подала заявку на проведение чемпионата…
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В Иране число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам
Тегеран, 24 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 212 501,…
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Иранцы попали в рейтинге лучших паратхэквондистов
Тегеран, 24 июня. ИРНА — Иранские паратхэквондисты Махтаб Набави, Ахмад Набави и Саид Садегианпур…
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