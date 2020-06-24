24 июн. 2020 г., 10:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83832198
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Рыбный базар Бендер-Аббаса

В Рыбном базаре портового города Бендер-Аббас рыбаки продают свои товары при соблюдении противоэпидемических норм.

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