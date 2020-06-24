В Рыбном базаре портового города Бендер-Аббас рыбаки продают свои товары при соблюдении противоэпидемических норм.
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Рыбный базар Бендер-Аббаса
В Рыбном базаре портового города Бендер-Аббас рыбаки продают свои товары при соблюдении противоэпиде…
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Иранский писатель номинирован на премию Ханса Кристиана Андерсена
Тегеран, 24 июня, ИРНА – Совет по детской книге Ирана объявил Джамшида Ханиана номинатом на…
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Джахангири: иранский народ выиграл американскую экономическую войну
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Ссылаясь на важность обеспечения продовольственной безопасности страны,…
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Техт-е Солейман
Техт-е Солейман — группа развалин Сасанидской эпохи вокруг заполненной водой кальдеры древнего…
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Где-то между облаками
Дразно - одна из летних деревень провинции Голестан, расположенная на самых высоких высотах…
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Эксперт: усилия иранского правительства по борьбе с глобальной наркоманией заслуживают похвалы
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП) в…
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Иран оказывает гостеприимство мигрантам восточной соседи
Тегеран, 23 июня, ИРНА - За последние четыре десятилетия Исламская Республика Иран приняла…
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Положительный ответ Ирана на запрос МАГАТЭ создаст неправильное отношение к странам: Парламент
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Отклоняя резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана, Комиссия…
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Али Шамхани: Европа стала игрушкой в руках Болтона и Трампа, представив антииранскую резолюцию
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани прокомментир…
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Иран: Нарушение прав человека западными правительствами осуждается
Тегеран, 23 июня, ИРНА - Штаб по правам человека Исламской Республики Иран выступил с заявлением,…
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