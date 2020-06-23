Техт-е Солейман — группа развалин Сасанидской эпохи вокруг заполненной водой кальдеры древнего вулкана близ города Текаб на северо-западе Ирана (провинция Западный Азербайджан). В 2003 г. объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
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Техт-е Солейман
Техт-е Солейман — группа развалин Сасанидской эпохи вокруг заполненной водой кальдеры древнего…
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Где-то между облаками
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