23 июн. 2020 г., 23:10
Journalist ID: 2388
News Code: 83831838
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Техт-е Солейман

Техт-е Солейман — группа развалин Сасанидской эпохи вокруг заполненной водой кальдеры древнего вулкана близ города Текаб на северо-западе Ирана (провинция Западный Азербайджан). В 2003 г. объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

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