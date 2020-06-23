Где-то между облаками

Дразно - одна из летних деревень провинции Голестан, расположенная на самых высоких высотах Кордкуя. Эта деревня настолько высока, что вы можете увидеть более 10 городов и десятки деревень в провинции Голестан и даже Мазандаран. Из этой деревни также виден восточный конец Каспийского моря и Горганский залив.