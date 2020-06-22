Талыши — народ на севере Ирана и на юго-востоке Азербайджана, проживающий в Талышских горах и в регионе между Азербайджаном и Ираном, который охватывает Южный Кавказ и юго — западном берегу Каспийского моря.
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Кочевой образ жизни талышей
Талыши — народ на севере Ирана и на юго-востоке Азербайджана, проживающий в Талышских горах…
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Главный раввин Ирана отметил религиозную свободу в Иране
Тегеран, 22 июня. ИРНА — Иранские евреи пользуются полной свободой вероисповедания, и находятся…
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"Тетрадь для Ирана": письма российского ираниста на персидском языке
Тегеран, 22 июня, ИРНА – Книга писем российского ираниста и востоковеда Владимира Федоровича Минорск…
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Производство инсулина началось в Иране
Тегеран, 22 июня, ИРНА - Линия по производству инсулина представлена в режиме видеоконференции…
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Министр иностранных дел Афганистана и сопровождающая его делегация посетили Тегеран
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан…
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Сбор вишни в иранских городах
Фотографии показывают сбор вишни в разных городах Ирана.
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Иран призвал Румынию принять незамедлительные меры для выяснения причины смерти иранского гражданина
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало посла…
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Парламент Ирана осудил резолюцию СУ против страны
Тегеран, 21 июня, ИРНА - В своем заявлении 240 депутатов иранского парламента решительно осудили…
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Иран готов обмениваться заключенными с другими странами
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Заместитель министра юстиции по правам человека и международным и…
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Число жертв короанвируса в Иране превысило 9600 человек
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 204 952,…
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