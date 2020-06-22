22 июн. 2020 г., 13:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83829857
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Кочевой образ жизни талышей

Талыши — народ на севере Ирана и на юго-востоке Азербайджана, проживающий в Талышских горах и в регионе между Азербайджаном и Ираном, который охватывает Южный Кавказ и юго — западном берегу Каспийского моря.

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