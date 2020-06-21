Фотографии показывают сбор вишни в разных городах Ирана.
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Производство инсулина началось в Иране
Тегеран, 22 июня, ИРНА - Линия по производству инсулина представлена в режиме видеоконференции…
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Министр иностранных дел Афганистана и сопровождающая его делегация посетили Тегеран
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Глава Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан…
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Сбор вишни в иранских городах
Фотографии показывают сбор вишни в разных городах Ирана.
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Иран призвал Румынию принять незамедлительные меры для выяснения причины смерти иранского гражданина
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало посла…
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Парламент Ирана осудил резолюцию СУ против страны
Тегеран, 21 июня, ИРНА - В своем заявлении 240 депутатов иранского парламента решительно осудили…
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Иран готов обмениваться заключенными с другими странами
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Заместитель министра юстиции по правам человека и международным и…
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Число жертв короанвируса в Иране превысило 9600 человек
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 204 952,…
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В Иране сообщили о производстве 18 спутников к концу года
Тегеран, 21 июня, ИРНА – К концу иранского 1399 года (закончится 20 марта 2021 года) будут…
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Наблюдение затмений в иранских городах
Это затмение считается последим этого века и при этом люди в разных городах Ирана собрались…
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Калибаф: Антииранская резолюция СУ вновь выявила враждебную природу США и Европы
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф сказал, что последние…
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