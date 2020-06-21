21 июн. 2020 г., 12:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83828522
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Наблюдение затмений в иранских городах

Это затмение считается последим этого века и при этом люди в разных городах Ирана собрались наблюдать это явление.

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