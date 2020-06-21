Это затмение считается последим этого века и при этом люди в разных городах Ирана собрались наблюдать это явление.
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Наблюдение затмений в иранских городах
Это затмение считается последим этого века и при этом люди в разных городах Ирана собрались…
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Калибаф: Антииранская резолюция СУ вновь выявила враждебную природу США и Европы
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф сказал, что последние…
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Эсхак Джахангири: Постановление СУ МАГАТЭ не оказывает серьезного влияния на ситуацию в Иране
Тегеран, 21 июня, ИРНА - Ссылаясь на резолюцию, выпущенную Советом управляющих Международного…
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Верховный комиссар ООН: Иран является щедрым хозяином для афганских беженцев
Нью-Йорк, 21 июня, ИРНА - Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев…
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Иран является лидером в предоставлении медицинского страхования афганским мигрантам
Нью-Йорк, 21 июня, ИРНА - Более миллиона легальных просителей убежища и 2 миллиона нелегальных…
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Иран выразил обеспокоенность по поводу испытания Францией ядерной баллистической ракеты
Тегеран, 20 июня, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики…
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Приняв резолюцию Совета управляющих по Ирану, Евротройка встала на колени перед Трампом
Тегеран, 20 июня. ИРНА — Трудно найти логическую причину действий трех европейских стран (европейско…
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За последние два десятилетия в Иране было выполнено 65 тыс. операций по пересадке органов
Бирджанд, 20 июня. ИРНА — С 2000 года в Иране было выполнено более 65 тыс. операции по посадке…
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Глава организации портов и судоходства Ирана обсудил с генсеком ИМО незаконные санкции США
Тегеран, 20 июня. ИРНА — На переговорах с Генеральным секретарем Международной морской организации…
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Мавзолей Бодаг-Султан Мокри в Махабаде
Бодаг-Султан был правителем города Махабад в период царствования династии Сефевидов. Бодаг-Султан…
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