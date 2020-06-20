20 июн. 2020 г., 19:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83827822
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Мавзолей Бодаг-Султан Мокри в Махабаде

Бодаг-Султан был правителем города Махабад в период царствования династии Сефевидов. Бодаг-Султан был убит в 1112 году хиджры во время одного из сражений шаха Аббаса Сефевида под Ереваном. Период правления Бодага-Султана считается одним из самых процветающих периодов в истории города. Многие исторические памятники были построены во время его правления, в том числе Джама Масджид (соборная мечеть) и Махабадский красный мост.

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