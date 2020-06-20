20 июн. 2020 г., 18:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83827769
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В заповеднике Семсканде родился первый в этом году благородный олененок

С рождением первого в этом году благородного олененка число оленей в заповеднике Семсканде на севере Ирана достигло 22. Благородный олень обитает в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии.

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