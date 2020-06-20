С рождением первого в этом году благородного олененка число оленей в заповеднике Семсканде на севере Ирана достигло 22. Благородный олень обитает в большей части Европы, на Кавказе, в Малой Азии, Иране, в некоторых частях Западной и Центральной Азии.
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В заповеднике Семсканде родился первый в этом году благородный олененок
С рождением первого в этом году благородного олененка число оленей в заповеднике Семсканде…
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Иран назвал резолюцию Совета управляющих опасным новшеством
Тегеран, 20 июня. ИРНА — Любой запрос Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)…
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Спикер парламента Таджикистана поздравил иранского коллегу с избранием
Тегеран, 20 июня. ИРНА — Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали поздравил…
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Иран планирует производить до 10 тыс. грузовых автомобилей и автобусов
Тегеран, 20 июня. ИРНА — В 1399 иранском календарном году (21 марта 2020 г. – 20 марта 2021…
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Объем экспорта инжира из Ирана составил $47 млн
Тегеран, 20 июня. ИРНА — Согласно статистике за прошедший иранский календарный год (21 марта…
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Иран намерен поощрять зарубежные авиакомпании для использования воздушного пространства страны
Тегеран, 20 июня, ИРНА – Иран планирует подготовить пакет поощрения для зарубежных авиакомпаний,…
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В Иране число случаев коронавируса превысило 202 тыс.
Тегеран, 20 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 202 284,…
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Рост промышленной отрасли Ирана составил 2,1%
Согласно статистике Центрального банка (ЦБ) Ирана прирост промышленной отрасли в Иране за прошедший…
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Свобода другого человека не имеет места в менталитете руководства США: Иран
Тегеран, 20 июня, ИРНА - Годы мародерства и запугивания доказывают, что свобода "Другого человека"…
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10-летний шахматист из Ирана занял первое место в международном онлайн-турнире
Махабад, 20 июня, ИРНА — 10-летний иранский шахматист Аршиа Алагеманд занял первое и второе…
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