Мечеть Джаме в Дарабе

Мечеть Джаме Дараб - единственная в мире мечеть из четырех минаретов. Кроме того, в отличие от других мечетей, кирпичные и толстые минареты этой мечети не круглые. Эти особенности сделали эту мечеть одной из самых уникальных мечетей в Иране и мире. Дараб находится в провинции Фарс.