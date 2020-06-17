Мечеть Джаме в Дарабе

Мечеть Джаме Дараб - единственная в мире мечеть из четырех минаретов. Кроме того, в отличие от других мечетей, кирпичные и толстые минареты этой мечети не круглые. Эти особенности сделали эту мечеть одной из самых уникальных мечетей в Иране и мире. Дараб находится в провинции Фарс.
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