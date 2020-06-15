15 июн. 2020 г., 17:48
Journalist ID: 2388
News Code: 83823047
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Посадка рассады риса в Исфахане

Фермеры в западной части Исфахана сажают саженцы риса и каждый год готовят свои поля поздней весной, а в конце лета собирают урожай. Это делается как традиционными, так и современными способами.

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