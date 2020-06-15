Посадка рассады риса в Исфахане

Фермеры в западной части Исфахана сажают саженцы риса и каждый год готовят свои поля поздней весной, а в конце лета собирают урожай. Это делается как традиционными, так и современными способами.
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