Разведение шелкопряда в провинции Северный Хорасан

Разведение шелкопряда является рентабельным бизнесом, которым занимаются в провинции Северный Хорасан на северо-западе Ирана. Шелководство — процесс получения шелковой нити из коконов шелкопряда, которая в этом регионе используется для вязания шелкового ковра.