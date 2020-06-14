14 июн. 2020 г., 11:50
Journalist ID: 2177
News Code: 83821108
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Разведение шелкопряда в провинции Северный Хорасан

Разведение шелкопряда является рентабельным бизнесом, которым занимаются в провинции Северный Хорасан на северо-западе Ирана. Шелководство — процесс получения шелковой нити из коконов шелкопряда, которая в этом регионе используется для вязания шелкового ковра.

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