Разведение шелкопряда является рентабельным бизнесом, которым занимаются в провинции Северный Хорасан на северо-западе Ирана. Шелководство — процесс получения шелковой нити из коконов шелкопряда, которая в этом регионе используется для вязания шелкового ковра.
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Разведение шелкопряда в провинции Северный Хорасан
Разведение шелкопряда является рентабельным бизнесом, которым занимаются в провинции Северный…
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