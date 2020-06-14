14 июн. 2020 г., 10:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83820961
0 Persons

Живописная природа у подножия горы Саханд

Гора Саханд, расположенная в Азербайджане, на северо-западе Ирана. У подножия горы растут красивые тюльпаны, отчего ее называют «невеста гор Ирана».

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =