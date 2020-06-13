14 июн. 2020 г., 00:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83820654
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Обнаружение вторых кувшинных погребений в Исфахане

Кувшинные погребения — обычай захоронения в кувшинах, который в древности был широко распространен у разных народов. Под кувшинными погребениями подразумевается ингумация, во время которой покойник целиком укладывался в глиняный сосуд разных форм и размеров и таким образом закапывался в землю. Кувшинными погребениями нельзя считать кремационные захоронения в аналогичных сосудах.

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