13 июн. 2020 г., 14:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83820218
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Храм Гадмага и историческое кладбище

Храм Гадмага (или Бадамьяр), которому 12000 лет, находится недалеко от деревни Бадамьяр, в 40 км к юго-западу от Тебриза (Азаршахр), вырыт как пещера в центре горы и использовался как храм Мистерии Митры в доисламские времена.

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