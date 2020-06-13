Храм Гадмага (или Бадамьяр), которому 12000 лет, находится недалеко от деревни Бадамьяр, в 40 км к юго-западу от Тебриза (Азаршахр), вырыт как пещера в центре горы и использовался как храм Мистерии Митры в доисламские времена.
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Храм Гадмага и историческое кладбище
Храм Гадмага (или Бадамьяр), которому 12000 лет, находится недалеко от деревни Бадамьяр, в…
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Тегеран, 13 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 184 955,…
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