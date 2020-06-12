12 июн. 2020 г., 23:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83819322
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Фестиваль счастливых снеговиков на горнолыжном курорте «Точал»

В пятницу, 12 июня на горнолыжнос курорте «Точал» на севере Тегерана прошел первый фестиваль счастливых снеговиков.

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