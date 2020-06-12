12 июн. 2020 г., 23:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83819316
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Исфаханский металлургический комбинат

Металлургический комбинат в Исфахане — одна из ведущих металлургических компаний Ирана. В настоящее время мощности компании по выпуску полуфабрикатов составляют около 3,6 млн т в год.

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