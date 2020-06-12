Металлургический комбинат в Исфахане — одна из ведущих металлургических компаний Ирана. В настоящее время мощности компании по выпуску полуфабрикатов составляют около 3,6 млн т в год.
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Фестиваль счастливых снеговиков на горнолыжном курорте «Точал»
В пятницу, 12 июня на горнолыжнос курорте «Точал» на севере Тегерана прошел первый фестиваль…
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Исфаханский металлургический комбинат
Металлургический комбинат в Исфахане — одна из ведущих металлургических компаний Ирана. В настоящее…
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Иран отверг доклад ООН о ракетах в Саудовской Аравии
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана отверг доклад секретариата ООН…
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Постпред РФ в Вене прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану
Москва, 12 июня. ИРНА — Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил…
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МИД КНР выступил против предложения США продлить оружейное эмбарго против Ирана
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Китай не согласится с предложением США заставить ООН одобрить продление…
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В Иране за сутки выявили 2369 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 12 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 182 545,…
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Спикер парламента Узбекистана поздравил иранского коллегу с избранием
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов…
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Рухани поздравил Путина с Днем России
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани направил президенту Российской Федерации…
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США скоро "встанут на колени" перед Ираном
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Политика максимально давления Вашингтона в скором времени приведет…
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Галибаф поздравил Володина и Матвиенко с Днем России
Тегеран, 12 июня. ИРНА — Спикер иранского Парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф поздравил…
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