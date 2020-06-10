Подвесной арочный стеклянный мост Гир был открыт осенью 2019 года в населенном пункте Гир в провинции Ардебиль во время визита президента Ирана Хасана Рухани. Подвесной мост Гир считается одним из важных туристических проектов Ирана.
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