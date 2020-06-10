10 июн. 2020 г., 22:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83817777
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Стеклянный мост Гир

Подвесной арочный стеклянный мост Гир был открыт осенью 2019 года в населенном пункте Гир в провинции Ардебиль во время визита президента Ирана Хасана Рухани. Подвесной мост Гир считается одним из важных туристических проектов Ирана.

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