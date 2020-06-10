10 июн. 2020 г., 10:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83816727
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Пчеловодство в иранском Боджнурде

Город Боджнурд в провинции Северный Хорасан является одним из ведущих производителей меда в Иране. Иран занимает третье место в мире по объему производства меда.

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