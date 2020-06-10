На севере Ирана открылся Дом циновки

Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан в среду по случаю всемирного дня ремесел открыл Дом циновки Ирана, расположенный в поселке Фештке в свободной зоне Энзели. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.