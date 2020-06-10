Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан в среду по случаю всемирного дня ремесел открыл Дом циновки Ирана, расположенный в поселке Фештке в свободной зоне Энзели. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
-
Иран готов увеличить экспорт препарата против коронавируса
Тегеран, 10 июня, ИРНА - Экспорт иранских препаратов против коронавируса, таких как серологические…
-
Рухани назвал "колено на шее" вечной политикой США
Тегеран, 10 июня, ИРНА – Политика "Давление и колено на шее" является старой и вечной политикой…
-
Пчеловодство в иранском Боджнурде
Город Боджнурд в провинции Северный Хорасан является одним из ведущих производителей меда в…
-
На севере Ирана открылся Дом циновки
Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан в среду по случаю всемирного…
-
Иран раскритиковал запад за невыполнение обязательств по борьбе с оборотом наркотиков
Тегеран, 10 июня. ИРНА — Западные страны сократили или приостановили некоторые из своих обязательств…
-
Угрозы США восстановить санкции против Ирана приведет к возникновению серьезного кризиса в СБ ООН
Москва, 10 июня. ИРНА — Угрозы Соединенных Штатов поставить вопрос о восстановлении всех ранее…
-
Иранский фильм получил награду за лучший на Российском кинофестивале
Тегеран, 9 июня, ИРНА - В своем пятом международном показе короткометражный фильм «человек-коробка»…
-
500 млн. долларов иранских ремесел было экспортировано из Ирана
Тегеран, 9 июня, ИРНА - Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан…
-
Мощность производства электроэнергии в Иране достигла тысячи ватт на человеко-час
Тегеран, 9 июня, ИРНА - Мощность производства электроэнергии на душу населения в прошлом году…
-
Искусство вышивки гивеха в Ширазе
Гивех или Гивах — это мягкая, удобная, прочная обувь с ручным плетением, распространенная в…
Your Comment