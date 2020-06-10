10 июн. 2020 г., 10:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83816695
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На севере Ирана открылся Дом циновки

Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан в среду по случаю всемирного дня ремесел открыл Дом циновки Ирана, расположенный в поселке Фештке в свободной зоне Энзели. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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