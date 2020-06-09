9 июн. 2020 г., 21:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83816328
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Искусство вышивки гивеха в Ширазе

Гивех или Гивах — это мягкая, удобная, прочная обувь с ручным плетением, распространенная в нескольких частях Ирана, особенно в сельских и горных районах провинции Керманшах. Производственными центрами гивех являются две провинции Йезд и Керманшах в Иране.

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