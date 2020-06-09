Искусство вышивки гивеха в Ширазе

Гивех или Гивах — это мягкая, удобная, прочная обувь с ручным плетением, распространенная в нескольких частях Ирана, особенно в сельских и горных районах провинции Керманшах. Производственными центрами гивех являются две провинции Йезд и Керманшах в Иране.