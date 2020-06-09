9 июн. 2020 г., 14:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83815837
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Всемирный день ремесел; Ковер Чалештара

Ковер Чалшотора - одна из мировых отраслей промышленности, получившая одобрение ЮНЕСКО благодаря оригинальности краски DOMOTEX. Сельский округ Чалештар является одним из старейших районов, в котором народ занимался ковроткачеством с древнейших времён.

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