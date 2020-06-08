В понедельник, 8 июня открылся автомобильный мост Серахс на ирано-туркменской границе через реку Теджен с участием министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.
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Церемония открытия автомобильного моста Серахс на ирано-туркменской границе
В понедельник, 8 июня открылся автомобильный мост Серахс на ирано-туркменской границе через…
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В Иране спасли каспийский тюлень
Тегеран, 9 июня. ИРНА — На побережье Каспийского моря в городе Баболсар спасатели спасли ранений…
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На ирано-туркменской границе открылся мост
Тегеран, 8 июня. ИРНА — Автомобильный мост Сарахс на ирано-туркменской границе через реку Теджен…
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Соляная пещера Харсин
Соляная пещера Харсин расположена в деревне Сиаху в 75 км к северу от города Бандар-Аббас на…
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Соляные шахты в иранском городе Гармсар
Соляные шахты в городе Гармсар являются одним из природных ресурсов и туристических достопримечатель…
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В Москве проходит 6-й книжный фестиваль «Красная площадь» с участием издательства Садра
Москва, 8 июня. ИРНА — С 6 по 8 июня в самом сердце Москвы, на Красной площади, проходит –6-й…
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объем экспрота тропическиз фруктов из Ирана составил $500 млн.
Тегеран, 8 июня. ИРНА — Общий объем экспорта тропрических и субтропических фруктов в прошлом…
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Компании из Европы и США примут участие в 16-й международной выставке сельскохозяйственной техники в Иране
Шираз, 8 июня. ИРНА — 16-я международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования…
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Верховный лидер выразил соболезнования в связи с кончиной Рамадана Абдуллы
Тегеран, 8 июня. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в связи с кончиной…
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В Иране за сутки выявили 2043 новых случая заражения коронавирусом
Тегеран, 8 июня. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 173 832,…
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