9 июн. 2020 г., 00:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83815104
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Церемония открытия автомобильного моста Серахс на ирано-туркменской границе

В понедельник, 8 июня открылся автомобильный мост Серахс на ирано-туркменской границе через реку Теджен с участием министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами.

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