8 июн. 2020 г., 18:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83814921
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Соляная пещера Харсин

Соляная пещера Харсин расположена в деревне Сиаху в 75 км к северу от города Бандар-Аббас на юге Ирана.

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