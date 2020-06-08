8 июн. 2020 г., 18:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83814914
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Соляные шахты в иранском городе Гармсар

Соляные шахты в городе Гармсар являются одним из природных ресурсов и туристических достопримечательностей провинции Семнан. Многие из этих шахт расположены в горах и под землей. Они созданы в виде подземных извилистых туннелей.

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