Задержанный в США иранский врач прибыл на родину

Иранский врач Маджид Тахери, который обвинён США в нарушении санкций против Ирана и находился под стражей последние 16 месяцев прибыл на родину из США. Он был освобожден в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном.
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