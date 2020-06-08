8 июн. 2020 г., 10:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83814138
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Задержанный в США иранский врач прибыл на родину

Иранский врач Маджид Тахери, который обвинён США в нарушении санкций против Ирана и находился под стражей последние 16 месяцев прибыл на родину из США. Он был освобожден в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Тегераном.

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