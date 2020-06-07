7 июн. 2020 г., 22:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83813774
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Социальное дислоцирование в церкви Святого Саркиса

Церемония молитвы христиан, живущих в Тегеране, состоялась в церкви Святого Саркиса с выступлением архиепископа Сабзе Саркисяна.

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